Terremoto: Federcontribuenti, rinnovare esenzione ticket

(ANSA) - ANCONA, 12 GEN - "L'esenzione sanitaria sui ticket denominata T16 non e' stata ancora rinnovata nelle regioni del centro Italia colpite dal sisma del 2016. E' urgente che questo provvedimento venga prorogato anche per le condizioni climatiche avverse in queste periodo. Anziani e bambini sono potenzialmente i più colpiti e le Sae non sono il massimo per protezione". Lo scrive in una nota Maria Teresa Nori, del consiglio direttivo di Federcontribuenti, ricordando che tale esenzione e' scaduta il 31 dicembre. "Chiediamo come Federcontribuenti - conclude - al Comitato Sanita' della Conferenza delle Regioni di affrontare questa situazione".