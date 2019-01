Trump, indagine su di me da capi corrotti Fbi

(ANSA) - ROMA, 12 GEN - "Wow, ho appena appreso dal 'fallimentare New York Times' che gli ex capi corrotti dell'Fbi, quasi tutti licenziati o costretti a lasciare l'agenzia per alcune davvero pessime ragioni, avevano aperto una indagine su di me, senza motivo e senza prove, dopo il licenziamento del 'bugiardo' James Comey, un viscidume totale!". Così Donald Trump su Twitter dopo le rivelazioni del New York Times sull'indagine aperta dall'Fbi per verificare se il presidente lavorasse segretamente o meno con la Russia.