(ANSA) - PARIGI, 12 GEN - Sono 32.000 i gilet gialli che manifestano oggi in tutta la Francia, 8.000 dei quali a Parigi. Nella capitale, sede del corteo principale, per il 9/o atto della protesta ci sono il triplo dei manifestanti di una settimana fa. In aumento anche il numero dei gilet gialli complessivi in Francia, che sabato scorso erano stati 26.000. I fermi, a metà pomeriggio, sono stati 82 in tutta la Francia.