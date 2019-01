(ANSAmed) - BEIRUT, 12 GEN - Le forze governative siriane hanno bombardato oggi con l'artiglieria diverse località nella regione di Idlib sotto influenza turca e nei giorni scorsi investita da una offensiva delle milizie qaidiste locali e straniere. Lo riferisce l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria (Ondus), secondo cui nelle ultime ore l'artiglieria di Damasco ha colpito diverse località lungo il fronte di guerra a nord di Hama a a sud-est di Aleppo. Da mesi è in vigore a Idlib una tregua negoziata da Russia e Turchia. L'avanzata di al Qaida in Siria nella zona preoccupa ora le comunità siriane della zona di una nuova possibile offensiva russa e governativa contro le aree dove sono presenti i qaidisti.