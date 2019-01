(ANSA) - NEW YORK, 12 GEN - La pornostar Stormy Daniels e il suo avvocato Michael Avenatti saranno presenti all'audizione pubblica di Michael Cohen, l'ex legale di Donald Trump, in calendario il prossimo 7 febbraio. Lo afferma Avenatti su Twitter. "Sono lieto di annunciare che io e Stormy Daniels parteciperemo all'audizione in Congresso di Cohen. E' appropriato visto che nulla di tutto questo sarebbe mai accaduto senza Stormy Daniles" twitta Avenatti. Fra le accuse mosse a Cohen c'è anche il pagamento di 130.000 dollari a Stormy Daniles per comprare il suo silenzio sulla presunta relazione con Trump nel 2006.