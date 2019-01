Usa: democratico Julian Castro si candida a Casa Bianca 2020

(ANSA) - NEW YORK, 12 GEN - Il democratico Julian Castro si candida alle elezioni del 2020 per sfidare Donald Trump. L'ex sindaco di San Antonio, in Texas, è salito alla ribalta per il suo intervento alla convention democratica del 2012, quella per la corsa al secondo mandato di Barack Obama. Con la candidatura di Castro cresce l''esercito' di papabili democratici alla Casa Bianca: oltre alla senatrice Elizabeth Warren c'è la parlamentare delle Hawaii, Tulsi Gabbard. Valutano la loro discesa in campo anche l'ex vice presidente Joe Biden, l'ex sindaco di New York Michael Bloomberg e l'ex candidato Bernie Sanders. Castro si presenta come l'antitesi di Donald Trump per le sue origini messicane. Sua nonna, Victoria Castro, è nata al confine fra Stati Uniti e Messico, nello stato di Coahuila ed è entrata negli Stati Uniti nel 1922, dopo che i suoi genitori sono morti durante la Rivoluzione messicana.