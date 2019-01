Noto pr della movida arrestato con tre etti di coca

Un noto pr dei locali della movida milanese, Gaetano Mundo, è stato arrestato con 300 grammi di cocaina. Mundo era già stato arrestato nel 2011 in Veneto durante un trasbordo di droga da una barca all’altra e nel 2015 dalla Squadra mobile di Milano per lo stesso reato. E' noto nella movida milanese per i tanti eventi organizzati nei maggiori locali e discoteche del centro.

Era altrettanto conosciuto negli ambienti dello spaccio. Gli agenti del commissariato Greco Turro, guidati da Angelo De Simone, lo stavano monitorando da diversi mesi, a dicembre hanno scoperto che utilizzava una Yaris grigia con targa tedesca con la quale faceva spesso la spola tra corso Como e la sua abitazione in via Livraghi.

E qui, attorno alle 20.30 di ieri, lo hanno bloccato mentre saliva in auto. Nelle mutande aveva 31 palline di cocaina termosaldate, in casa sono stati trovati altri sacchetti di sostanza per un totale di 300 grammi. Secondo quanto riferito dagli investigatori, le sue basi erano piazza XXV Aprile e corso Como.