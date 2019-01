(ANSA) - ROMA, 12 GEN - Israele ha colpito degli obiettivi a Khan Younis e a est di Gaza City in risposta al razzo lanciato poche ore prima dalla Striscia. Lo riferiscono media israeliani. Il razzo era caduto in un'area aperta nei pressi del kibbutz di Nir Am, senza causare feriti. (ANSA).