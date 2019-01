Battisti: Tajani, merita la galera, nessuna concessione

(ANSA) - ROMA, 13 GEN - "Cesare Battisti venga fatto rientrare quanto prima in Italia e sconti la pena senza alcuna concessione a suo favore. Un terrorista rosso che si è preso gioco delle vittime, dei loro familiari e dell'Italia intera merita di stare in galera!". Così su twitter il presidente del Parlamento europeo e vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani commenta l'arresto in Bolivia dell'ex terrorista dei Pac cesare Battisti.