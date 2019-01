Brexit:May,bocciatura piano violerebbe fiducia in democrazia

(ANSA) - ROMA, 13 GEN - Una mancata Brexit sarebbe "una violazione catastrofica e imperdonabile della fiducia nella nostra democrazia": lo scrive la premier britannica Theresa May sul Sunday Express pregando i parlamentari di appoggiare il suo piano concordato con Bruxelles in vista del voto di martedì ai Comuni. Il rischio, sottolinea May, sarebbe un'uscita dalla Ue senza un accordo oppure la rinuncia alla Brexit. Nel frattempo, riporta la Bbc online, Downing Street sarebbe allarmata dalla prospettiva - in caso di una bocciatura del piano May in Parlamento - che i deputati possano sottrarre al governo l'iniziativa sulla Brexit. Secondo quanto riporta il Sunday Times, infatti, un gruppo interpartitico di parlamentari vuole cambiare le regole ai Comuni in modo che le mozioni dei deputati senza incarichi di governo possano avere la precedenza sulle direttive di Downing Street se la May viene sconfitta: una prospettiva, questa, che di fatto emarginerebbe la premier.