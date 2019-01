Battisti: Meloni, lo aspetta ergastolo senza sconti

(ANSA) - ROMA, 13 GEN - "Un plauso ai nostri servizi e agli agenti dell'Interpol per aver arrestato in Bolivia il terrorista comunista Cesare Battisti. Doveroso il ringraziamento al presidente brasiliano Bolsonaro: il suo intervento è stato decisivo per mettere fine all'impunità di Battisti. Le nostre patrie galere lo aspettano a braccia aperte per scontare, fino all'ultimo giorno e senza sconti e benefici, l'ergastolo. Lo afferma la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.