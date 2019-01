Portavalori orafi rapinati con pistola da Arezzo

(ANSA) - AREZZO, 13 GEN - Rapina con la pistola ai danni di due portavalori orafi, nel piazzale di un hotel a pochi metri dal casello A1 di Arezzo, a cui due banditi armati hanno sottratto una valigetta con titoli bancari intestati per un valore di circa 50 mila euro. I titoli, peraltro, sarebbero impossibili da riscuotere. È successo nel tardo pomeriggio di ieri, intorno alle 18,30, durante una pausa di un meeting privato di portavalori. I due portavalori, giovani e di nazionalità brasiliana, hanno raccontato di essere stati sorpresi alle spalle da due banditi, descritti uno come una persona alta e l'altro con accento toscano, che puntando loro la pistola alle costole li hanno costretti a consegnare il campionario. Nel mirino una Fiat Panda che sarebbe stata notata compiere movimenti sospetti nel piazzale luogo della rapina ma la squadra mobile che si occupa del caso per ora non ha trovato traccia dell'auto.