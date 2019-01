C.Italia: Ebrei Roma, non si può minimizzare

(ANSA) - ROMA, 13 GEN - "Non si può minimizzare e far finta di nulla per il timore di dare visibilità a certi personaggi. Non si può lasciare lo sport in mano a chi a ogni partita fa cori razzisti e antisemiti". Lo ha scritto oggi su twitter il presidente della Comunità ebraica romana Ruth Dureghello dopo i cori di ieri dalla curva nord laziale durante la sfida di Coppa Italia contro il Novara. "Io - ha detto ancora - la penso come Carlo Ancelotti: serve una risposta culturale e sociale".