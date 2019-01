Battisti: video prima cattura, passeggia in strada

(ANSA) - ROMA, 13 GEN - Barba, occhiali da sole, jeans e t shirt blu. Così in un video diffuso dalla Polizia di stato appare Cesare Battisti mentre passeggia in strada poco prima della cattura. Battisti è ripreso mentre passa davanti ad un emporio. Non sa di essere sorvegliato e pedinato da, come ricorda un tweet della Polizia di Stato, "team di poliziotti #Criminalpol #Antiterrorismo e #Digos Milano con collaborazione intelligence italiana". Poi l'arresto da parte della polizia boliviana. L'ultima localizzazione di Battisti, prima dell'arresto di ieri a Santa Cruz de la Sierra, risale a due o tre giorni fa quando si trovava nei dintorni dell'aeroporto di La Paz. E' quel che risulta dalle indagini coordinate dal sostituto pg di Milano Antonio Lamanna e affidate alla Digos. Indagini avviate dopo la sua fuga dal Brasile e che grazie a un sistema di controllo sofisticato su una quindicina tra telefoni, tablet e pc intestati a prestanome hanno consentito di 'seguire' gli spostamenti dell'ex terrorista.