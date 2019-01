Dieci immigrati in 50 metri senza riscaldamento a Milano

(ANSA) - MILANO, 13 GEN - Dieci immigrati in condizioni igieniche precarie che a Milano dormivano in cinquanta metri quadrati, tra due posti letto e otto giacigli costituiti da materassi adagiati al suolo, senza riscaldamento né acqua calda, tra gli scarafaggi, affittuari in nero di un proprietario di casa. Li ha scoperti la Polizia locale durante un controllo dopo una segnalazione da parte dei condomini di uno stabile in via Arquà, una traversa della 'multietnica' via Padova, già al centro delle cronache per problemi legati all'immigrazione. Otto delle dieci persone, provenienti dal Senegal e dal Gambia, non erano in regola con i documenti di soggiorno sul territorio nazionale e sono state portate al comando della Polizia Locale. Cinque sono state denunciate per immigrazione clandestina, mentre le altre tre, destinatarie di un ordine di allontanamento, sono state denunciate. Il proprietario, un italiano non presente in quel momento, sarà denunciato per sfruttamento dell'immigrazione. Verrà inoltre informata l'autorità giudiziaria per chiedere il sequestro preventivo dell'immobile, oltre alla sanzione di 3.200 euro per mancata comunicazione dell'ospitalità. Nei locali sono stati trovati 25 grammi tra hashish e marijuana, posti sotto sequestro, insieme ad un portafogli con 1.285 euro. "Sono situazioni intollerabili - ha commentato la Vicesindaco Anna Scavuzzo - È molto utile che cittadini e amministratori segnalino i casi di sovraffollamento". (ANSA).