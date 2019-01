(ANSA) - ROMA, 13 GEN - Una nuova perturbazione è in arrivo dal nord Europa e investirà per prime le regioni alpine con venti forti sulle vette e sulle vallate: lo annuncia la Protezione Civile, che segnala a partire da questa sera venti forti, con raffiche di burrasca, sui settori alpini del Piemonte e della Lombardia, in estensione a quelli del Veneto e del Friuli Venezia Giulia. Invece per la giornata di domani si prevede un'allerta gialla per rischio idrogeologico e temporali in Abruzzo, sul settore costiero del Molise e sui versanti tirrenici di Calabria e Sicilia.(ANSA).