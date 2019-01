(ANSA) - NEW YORK, 13 GEN - "Ritengo" che Joe Biden "correrà" per la Casa Bianca nel 2020. Lo afferma Frank Biden, il fratello dell'ex vice presidente, in un'intervista a The Palm Beach Post. Frank Biden ammette che alcuni membri della sua famiglia si sono sentiti offesi dalla campagna della candidata democratica Hillary Clinton nel 2016 e hanno votato Donald Trump.