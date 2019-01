Meningite: grave giovane all'ospedale di Careggi a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 13 GEN - Una ragazza di circa 25 anni è stata ricoverata stasera nel reparto di rianimazione all'ospedale fiorentino di Careggi per una meningite. Secondo quanto si apprende da fonti sanitarie le sue condizioni sono gravi. Sono già state avviate le procedure per individuare il ceppo del meningococco che ha colpito la giovane e i sanitari hanno avviato anche la profilassi prevista in questi casi. (ANSA).