Cadono sulle piste da sci: gravi due ragazzini di 14 e 16 anni in Val d'Aosta

Due ragazzi minorenni sono stati ricoverati nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Parini di Aosta a seguito di incidenti sulle piste da sci avvenuti ieri a Estoul (Brusson), nel comprensorio del Monterosa Ski, e a Pila (Gressan). Si tratta rispettivamente di un sedicenne di Alice Superiore (Torino) e di un quattordicenne residente in Valle d’Aosta e iscritto a uno sci club. Rimangono stabili inoltre le condizioni della scalatrice torinese di 44 anni, anch’essa ricoverata ad Aosta, che ieri è caduta su una cascata di ghiaccio a Gressoney-La-Trinitè riportando un politrauma con una prognosi di 90 giorni.

A Pila l’incidente è avvenuto nello snowpark: il ragazzo è caduto, si è rialzato e poi è salito sulla seggiovia, dove ha iniziato ad avvertire un forte mal di testa. E’ stato quindi chiamato l’elisoccorso. I sanitari gli hanno diagnosticato un trauma cranico.

L’incidente a Estoul, nella Val d’Ayas, ha riguardato un giovane del 2002 che ha perso gli sci in pista ed è caduto sulla neve battuta. Era arrivato, probabilmente in velocità, in una zona con un cambio di pendenza. Ha riportato lesioni all’altezza dell’addome e del torace. Sciava con il fratello più grande, appena maggiorenne, che lo ha accompagnato sull'elicottero.