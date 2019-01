Battisti:a Roma striscione 'libero',con stella 5 punte

(ANSA) - ROMA, 14 GEN - Uno striscione con scritto "Battisti libero, amnistia per i compagni, noi resistiamo", è apparso nella tarda serata di ieri su ponte degli Annibaldi, di fronte al Colosseo, a Roma. Sul posto la polizia che ha rimosso lo striscione lungo due metri per due. Accanto alla scritta, fatta con vernice rossa, anche una stella a cinque punte. La polizia indaga per risalire agli autori dello striscione, al vaglio le telecamere della zona.