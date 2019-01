Brexit: lettera Ue a May, backstop è temporaneo

(ANSA) - LONDRA, 14 GEN - Il contestato meccanismo del backstop, a garanzia di un confine senza barriere fra Irlanda e Irlanda del Nord, entrerà in vigore "solo se strettamente necessario" e comunque sarà "temporaneo". Lo si legge nella lettera di "chiarimenti" scritta da Donald Tusk e da Jean-Claude Juncker a Theresa May nel tentativo di aiutarla a strappare domani una sì ai Comuni sull'accordo sulla Brexit. La lettera evoca un valore legale negli impegni di Bruxelles, ma non un diritto di Londra a recedere autonomamente dal backstop.