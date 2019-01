Spagna: bimbo 2 anni caduto in pozzo, lotta contro il tempo

(ANSA) - MADRID, 14 GEN - La Spagna è col fiato sospeso per una tragedia che fa rivivere quella del piccolo Alfredino Rampi di Vermicino: Yulen, un bimbo di 2 anni e mezzo, è caduto ieri nel primo pomeriggio in un pozzo di prospezione largo 25 cm e profondo 110 metri, mentre giocava nella proprietà di un familiare nella Sierra di Totalan vicino Malaga. Per tutta la notte oltre 100 persone fra vigili del fuoco, protezione civile, guardia civile, hanno cercato invano di contattare il bimbo. Il robot sceso con telecamere non è riuscito ad andare oltre i 78 metri, a causa di una frana.