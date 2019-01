Pd: candidata Saladino chiede dibattito pubblico ai 5 rivali

(ANSA) - ROMA, 14 GEN - Un dibattito pubblico tra i 6 candidati alla segreteria Pd é chiesto da uno di loro, Maria Saladino, in una lettera al presidente dem Matteo Orfini e a quello della Commissione Congresso Gianni Dal Moro. "Per realizzare pari opportunità ma, soprattutto, offrire alla platea congressuale un grande e unico momento di partecipazione e democrazia", scrive Saladino, "ognuno di noi ce la sta mettendo tutta per riportare il nostro partito nelle piazze e sotto i tetti della case delle famiglie italiane, anche in tutte quelle dove non la politica è all'ordine del giorno ma i problemi quotidiani che le assillano. Stiamo girando e informando i territori, tutti insieme, con lo scopo comune che fa onore ad ogni iscritto o dirigente di partito in trincea che si sta impegnando in questi giorni, per raggiungerlo. I territori, secondo Saladino, chiedono di "organizzare un dibattito entro venerdì,oltre non avrebbe senso". Venerdì é 18 gennaio, la prima fase congressuale che esprimerà i 3 delle primarie si concluderà il 23.