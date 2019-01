Sicurezza: Anci, accolte in parte richieste sindaci

(ANSA) - ROMA, 14 GEN - Sono state accolte in parte dal governo le richieste presentate dai sindaci in tema di legge sulla sicurezza: lo ha reso noto il presidente dell'Anci Antonio Decaro al termine dell'incontro con il presidente del consiglio Giuseppe Conte. "Il governo predisporrà circolari esplicative di integrazione delle norme criticate da parte dei sindaci", ha riferito il presidente Anci. "Abbiamo chiesto interpretazioni sul merito e ora ci sarà un confronto di tipo tecnico", ha aggiunto. Da ora in poi, ha spiegato ancora Decaro, "verranno comunicati ai Comuni e ai Sindaci i nominativi delle persone domiciliate nei centri di accoglienza". Inoltre sarà resa uniforme su tutto il territorio nazionale la presa in carico sanitaria dei richiedenti asilo, e tutto ciò riguarderà le Asl. Ci sarà poi "una maggiore attenzione per le categorie vulnerabili, e per questa parte abbiamo sollecitato il governo a inserire il tutto nei circuiti Sprar, tutto ciò al fine di garantire attenzioni di tipo particolare".