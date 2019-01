Migranti: Avramopoulos, incontro costruttivo con Conte

(ANSA) - BRUXELLES, 14 GEN - "Incontro costruttivo col premier Conte, oggi, a Roma". Così il commissario europeo alla Migrazione Dimitris Avramopoulos, su Twitter. "Lavoriamo insieme per soluzioni europee per gestire meglio la migrazione. L'Europa è al fianco dell'Italia per affrontare assieme questa sfida", aggiunge.