Conte, all'ordine del giorno nessuna ipotesi di rimpasto

(ANSA) - ROMA, 14 GEN - "Alla conferenza stampa di fine anno per essere gentile ho accarezzato il caso di scuola, ma non c'è all'ordine del giorno alcun rimpasto. Non abbiamo né valutato, né preso in esame alcun rimpasto, è una prospettiva che escludiamo". Lo afferma il premier Giuseppe Conte in una conferenza a Palazzo Chigi.