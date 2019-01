Trump rifiuta proposta stop temporaneo shutdown

(ANSA) - WASHINGTON, 14 GEN - Donald Trump ha detto che non sta pensando di dichiarare una emergenza nazionale sugli immigrati al confine col Messico e ha respinto la proposta di un senatore repubblicano a lui vicino, Lindsey Graham, di mettere fine temporaneamente allo shutdown, per tre settimane, per consentire la ripresa dei negoziati con i dem.