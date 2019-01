Adescavano ragazze minorenni per fotografarle, due arresti

(ANSA) - FABRIANO (ANCONA), 14 GEN - Fotografavano e in alcuni casi abusavano di ragazzine minorenni. Per questo due fotografi, uno professionista e l'altro amatoriale, sono stati arrestati dai carabinieri di Fabriano in esecuzione di una misura cautelare disposta dal gip del Tribunale di Ancona su proposta della Procura della Repubblica per una ventaglio di reati che comprende atti sessuali con minori, induzione alla prostituzione minorile, produzione di materiale pedopornografico, detenzione del medesimo materiale e anche, per uno dei due, violenza sessuale ai danni di minore con l'aggravante di aver abusato della condizione di inferiorità psichica indotta dall'abuso di sostanze alcoliche. Si tratta di un 72enne residente nella provincia di Ancona e di un 38enne residente nella provincia di Macerata. L'attività investigativa è partita dalla segnalazione di una mamma di Fabriano insospettita dal comportamento della figlia e dalla sua improvvisa disponibilità di denaro.