I nuovi consumatori? Sono "giovanili", etici e liberi dal web

L’età anagrafica? Non conta. Il confine 'incertò della vecchiaia - dato che le persone vivono più a lungo e si prendono meglio cura di se stesse - è il primo di 10 trend 2019 per i consumatori, messi in evidenza dall’annuale report Global Consumer della sezione Lifestyle di Euromonitor international. Il trend 'Age Agnostic' tradotto significa che i consumatori più anziani sentono e vogliono essere trattati più 'da giovanì e dunque il mercato e soprattutto il marketing ne devono tenere ben conto. La tendenza riguarda molto anche l’Italia, poichè siamo il secondo paese più longevo al mondo ed il primo in Europa e dunque i 'senior consumer' super attivi abbondano: si calcola che gli ultra 65 enni in Italia saranno 16,2 milioni nel 2030. Questa tipologia di consumatori ha molto più in comune con i valori e le priorità delle giovani generazioni di quanto si possa pensare, sostiene il report.

Altra tendenza 2019 che riguarda in particolar modo l’Italia ha per tema il consumo consapevole e il mercato ne sta prendendo atto con un maggiore coinvolgimento di grandi aziende in prodotti eticamente adeguati. La grande importanza in Italia del consumo etico ha a che fare anche con vegetariani e vegani: siamo il paese con il tasso di crescita di consumatori vegetariani più elevato al mondo negli ultimi cinque anni. Tra i 10 trend internazionali, un terzo anche riguarda particolarmente l'Italia. Dopo l’ubriacatura da iperconnessione (che negli anni scorsi aveva fatto sviluppare la cosiddetta Fomo, ossia la paura di restare senza campo) ora la tendenza è a riscoprire la gioia di non essere connessi. Si chiama tecnicamente Joy Of Missing Out e la ricercano soprattutto manager e liberi professionisti, è considerato il vero nuovo lusso ed ha fatto scoppiare in certi ambienti, la city di Londra ad esempio, la dumb mania ossia avere un cellulare 'mutò senza web che serva come i primi telefonini non ancora smartphone a fare telefonate e basta.

Finding My JOMO, così Euromonitor ha ribattezzato la tendenza, riguarda tutti quei consumatori che vogliono proteggere il loro benessere mentale, disconnettendosi dalla tecnologia e dando la priorità a ciò che desiderano. JOMO, ovvero la «detecnologizzazione» alla ricerca del proprio spazio personale, ha trovato già applicazioni interessanti in Italia: lo studio Euromonitor offre l’esempio di COOKiamo, una scuola di cucina per amatori che permette di incontrare chef di alto livello ed imparare qualcosa di nuovo socializzando senza l’ausilio di tecnologie. Commenta Gina Westbrook, direttrice della sezione Lifestyle di Euromonitor International: «L'intelligenza è il filo conduttore che collega tutte le tendenze nel 2019. In un mondo pieno di scelte, i bisogni e i desideri dei consumatori stanno cambiando rapidamente».