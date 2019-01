Tifo violento, a Napoli cinque arresti della Polizia

(ANSA) - NAPOLI, 15 GEN - Gli agenti della Digos della Questura di Napoli hanno eseguito cinque ordinanze di custodia cautelare in carcere e dieci perquisizioni a carico di altrettanti appartenenti alla tifoseria partenopea per i gravi incidenti accaduti il 6 gennaio 2018, all'esterno della stazione centrale di Napoli, in occasione della partita Napoli-Verona. Durante le perquisizioni sono state rinvenute e sequestrati oggetti utili alle indagini oltre un manganello, un passamontagna e un tirapugni. I provvedimenti sono il frutto delle indagini coordinate dal Pool di magistrati istituito presso la locale Procura della Repubblica.(ANSA).