Piatti si fondono col cibo caldo, sequestro Nas in scuola

(ANSA) - ALESSANDRIA, 15 GEN - Piatti biodegradabili di plastica che si fondono coi cibi caldi nella mensa di una scuola media di Casale Monferrato. Sono oltre 4 mila quelli sequestrati dal Nas di Alessandria in seguito della segnalazione di una mamma, preoccupata per i possibili rischi alla salute della figlia. Il sequestro è cautelativo, gli accertamenti sui piatti, non etichettati come previsto dalla normativa, sono ancora in corso. "Le analisi dovranno chiarire se la tenuta della plastica alle fonti di calore sia adeguata o meno", spiega Biagio Carillo, comandante dei carabinieri del Nas di Alessandria. "L'intervento del Nas - aggiunge - si è reso necessario per scongiurare pericoli per la salute". (ANSA).