L'Om: "Il rifiuto dei vaccini sarà fra le minacce alla salute globale nel 2019"

C'è anche la 'vaccine esitancy', la riluttanza o il vero e proprio rifiuto nei confronti dei vaccini, tra le minacce alla salute globale per il 2019. Lo afferma l’Oms, che fra le 'new entry' rispetto al 2018 vede anche i cambiamenti climatici e la resistenza agli antibiotici. «L'esitazione vaccinale - spiega - minaccia di far perdere i progressi fatti nei confronti delle malattie prevenibili. I vaccini sono uno dei modi più costo-efficaci contro le malattie, prevengono 2-3 milioni di morti l’anno e ne eviterebbero un altro milione e mezzo se le coperture aumentassero».



Tra le altre minacce individuate come prioritarie per quest’anno ci sono anche il climate change e la resistenza, oltre a delle 'vecchie conoscenze" come le malattie non trasmissibili, una pandemia globale di influenza, le crisi umanitarie dovute a guerre e catastrofi naturali, che coinvolgono 1,6 miliardi di persone, Ebola e altri patogeni letali, l’assistenza sanitaria insufficiente in molti paesi, la dengue e l’Hiv. Quest’anno, ricorda l’Oms, parte il piano strategico quinquennale elaborato per raggiungere l’obiettivo del 'triplo miliardò. «Assicurare che un miliardo di persone in più abbiano copertura sanitaria universale, che un miliardo di persone in più siano protette dalle emergenze e un miliardo abbiano una salute migliore».