Roma: Caritas, 21mila persone hanno chiesto aiuto in un anno

(ANSA) - ROMA, 15 GEN - Sono 21.149 le persone che a Roma hanno chiesto aiuto alla Caritas nell'ultimo anno. E' quanto emerge dal 'Rapporto sulle povertà a Roma: un punto di vista' che viene presentato oggi. Il lavoro e la casa sono le richieste più diffuse: quasi il 60% degli utenti chiede un lavoro mentre il 61,3% chiede un sostegno per pagare la locazione abitativa, la voce di spesa di maggior peso per le famiglie. Le persone che si rivolgono alla Caritas hanno bisogno di "essere ascoltate" perché "è la solitudine, la mancanza di relazioni umane, il non essere considerati degni di attenzione, la cosa che più lamentano gli ultimi". Tra i bisogni principali svetta la questione del reddito inadeguato, dunque la povertà materiale che registra quasi l'80% delle persone che bussano alle porte di Caritas. Ma sono presenti anche problemi come "isolamento, precarietà abitativa, gestione economica inadeguata, fragilità psicologica, malattie, bassa scolarità, conflittualità familiare, disinformazione rispetto ai propri diritti".