Tav: Romeo, Lega presenterà propria mozione

(ANSA) - ROMA, 15 GEN - "Pronti a discutere di Tav, ma solo quando sarà presentata ufficialmente l'analisi costi benefici. Non voteremo la mozione presentata dalla minoranza, ma come avvenuto anche in passato presenteremo una nostra mozione come maggioranza". Così il capogruppo della Lega in Senato Massimiliano Romeo.