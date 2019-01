Polonia: Grasso, tenere viva luce di Adamowicz

(ANSA) - ROMA, 15 GEN - "La notizia della morte del sindaco di Danzica, Paweł Adamowicz, accoltellato durante una manifestazione benefica, mi ha colpito profondamente. È stato colpito un sindaco aperto, progressista, in un Paese che vuole alzare muri. Quel coltello ha ucciso un uomo e colpito tutti coloro che sognano un futuro migliore", così Pietro Grasso, senatore di Liberi e Uguali. "La risposta della città, però - aggiunge - è stata straordinaria: migliaia di persone in piazza per la veglia in onore del sindaco. Uno spiraglio di luce che abbiamo il dovere di tenere acceso: odio e violenza non devono avere posto nelle nostre comunità".