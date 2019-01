Decretone: Fraccaro, giovedì mattina in Cdm

(ANSA) - ROMA, 15 GEN - Il Decretone su reddito e pensioni sarà esaminato dal Consiglio dei ministri giovedì mattina. Lo riferisce il ministro dei Rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro conversando con i cronisti a Palazzo Madama. Il ministro sottolinea come il decreto legge "contenga le misure sul reddito e le pensioni", evidenziando come l'ordine del giorno del Cdm non sia però ancora ufficiale ma che "in ogni caso il via libera ci sarà entro la settimana".