Comunali Imperia:ex candidato fa ricorso su elezione Scajola

(ANSA) - IMPERIA, 15 GEN - L'ex candidato sindaco ad Imperia, Carlo Carpi, che era sostenuto dalla lista civica 'Carlo Carpi per Imperia', ha presentato ricorso al Tar sull'elezione a primo cittadino dell'ex ministro degli Interni Claudio Scajola. Il ricorso lamenta l'illegittimità dei risultati elettorali, per mancata produzione del certificato attestante il godimento dei diritti politici in relazione al candidato sindaco Claudio Scajola. L'atto punta ad ottenere l'annullamento della deliberazione "sull'approvazione della candidatura a sindaco di Claudio Scajola per le liste 'Area aperta, Imperia insieme, Obiettivo Imperia, 'Popolo della famiglia'". A rendere noto il ricorso è lo stesso Carpi (la sua lista ottenne appena 18 voti), il quale afferma che il Tribunale amministrativo "ha accolto il ricorso e ha fissato la prima udienza al 20 marzo". Scajola ha risposto all'iniziativa in modo lapidario: "Non corro dietro le iniziative di Carpi".