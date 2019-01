Cecenia: autorità negano omicidi e detenzioni gay

(ANSA) - MOSCA, 15 GEN - Il ministro dell'Informazione della Cecenia, Dzhambulat Umarov, nega che le forze dell'ordine cecene abbiano detenuto illegalmente decine di omosessuali e ne abbiano uccisi almeno due. "E' una totale fesseria", ha detto il ministro della repubblica del Caucaso russo in un'intervista alla testata online Kavkaz Realii. La conclusione del suo discorso però è una conferma dell'omofobia che pervade le autorità cecene: "Non seminate - ha detto - i semi della sodomia nella benedetta terra del Caucaso. Non cresceranno come nella pervertita Europa. Lasciate in pace la repubblica cecena".