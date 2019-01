Gilet gialli: Macron, via a dibattito nazionale senza tabu'

(ANSA) - PARIGI, 15 GEN - "Tutte le questioni sono aperte, non ci devono essere tabu": dopo oltre un mese di tergiversazioni, il presidente francese Emmanuel Macron ha dato questo pomeriggio il fischio d'inizio al grande dibattito nazionale con cui punta a smorzare la crisi dei gilet gialli e a rilanciare il suo quinquennato in crisi. Rivolgendosi ad oltre 600 sindaci riuniti a Grand Bourgtheroulde, nel dipartimento di Eure, il capo dello Stato ha promesso di voler porre fine a quattro grandi fratture: sociale, territoriale, economica e democratica. Ha poi detto che "bisogna rifiutare le violenze, perché dalla violenza non si ottiene nulla. E bisogna rifiutare la demagogia, perché la somma delle collere non ha mai portato soluzione". Poco prima, nel corso di un intervento a porte chiuse al consiglio comunale di Gasny, Macron aveva detto di voler "responsabilizzare" le persone in difficoltà, perché alcuni fanno "caz...te". Parole riportate da Bfm.Tv che dice di aver avuto accesso ad una registrazione interna.