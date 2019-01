Salvini: quattro tappe mercoledì 16 in Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 15 GEN - Definita l'agenda del ministro dell'Interno Matteo Salvini per la sua giornata in Sardegna, domani mercoledì, 16 gennaio. La prima delle quattro tappe alle 9.45 a Cagliari in Prefettura per partecipare al comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica (sala gialla). A seguire ci sarà una conferenza stampa (sala rossa primo piano). Poi inizierà il tour in vista delle elezioni suppletive per il collegio uninominale di Cagliari per la Camera fissate per domenica 20 gennaio e delle regionali del 24 febbraio: alle 11 il leader della Lega parteciperà ad un Forum nella redazione dell'Unione Sarda, quindi alle 12 sarà a al mercato di Quartu Sant'Elena, in via della Musica. Alle 14.15 si sposterà ad Oristano per un incontro pubblico in piazza Eleonora d'Arborea e quindi concluderà la sua giornata nell'Isola alle 17 ad Alghero per un secondo incontro pubblico in piazza Pino Piras.