Migranti, rintracciato l'egiziano fuggito da Malpensa

(ANSA) - ROMA, 16 GEN - È stato rintracciato nella notte l'egiziano di 30 anni fuggito ieri sera dall'aeroporto di Malpensa mentre stava per subire un respingimento. Lo fa sapere il Viminale. L'uomo è stato individuato dai Carabinieri nel comune di Samarate, in provincia di Varese. Non è ferito e nelle prossime ore verrà allontanato dall'Italia.