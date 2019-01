Kenya: presidente, uccisi tutti responsabili attacco

(ANSA) - ROMA, 16 GEN - "Le forze di sicurezza keniane hanno ucciso tutti gli estremisti islamici che hanno assaltato l'albergo di Nairobi e l'area commerciale circostante strappando 14 vite innocenti": lo ha affermato il presidente del kenya Uhuru Kenyatta parlando poco fa ai giornalisti per annunciare la conclusione dell'operazione. La conferenza stampa è stata trasmessa in diretta dalle televisioni locali, tra cui la Ktn. Kenyatta non ha precisato quanti fossero gli aggressori.