Salvini arrivato a Cagliari per riunione in prefettura

(ANSA) - CAGLIARI, 16 GEN - Il ministro dell'Interno Matteo Salvini è arrivato in Prefettura a Cagliari per partecipare al comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Successivamente ci sarà una conferenza stampa e quindi un mini tour in vista delle elezioni suppletive per il collegio uninominale di Cagliari per la Camera fissate per domenica 20 gennaio e delle regionali del 24 febbraio. Previste tappe a Quartu Sant'Elena, Oristano e Alghero.