L'aspetta all'aeroporto col palloncino "Mi vuoi sposare". Lei lo lascia

Ha atteso con trepidazione l'arrivo della fidanzata, o presunta tale, nell’aeroporto di Catania con tanto di grosso pallone volante a forma di cuore con la scritta "Mi vuoi sposare", senza punto interrogativo. L'iniziativa ha suscitato la curiosità dei presenti e dei gestori dello scalo che hanno postato l’immagine sul profilo Facebook dell’aeroporto. Ma l’esito, chissà se finale, non è stato positivo per l’aspirante sposo: l’iniziativa, infatti, ha fatto fuggire la fidanzata, mentre la madre della giovane si è scagliata contro il genero mancato che è rimasto col palloncino e l’anello in mano. Da solo.

Il video è diventato virale sui social network e la sulla pagina del sito dell’aeroporto di Catania è stato aggiunto questo post: «Spezziamo una lancia in difesa del giovane innamorato... Non è stato lui a 'convincerci" a scrivere, semplicemente abbiamo visto il palloncino e ci è sembrato molto romantico... Morale della favola; innamorati di tutto il mondo, non arrendetevi e continuate a dichiararvi a #CTAairport, noi saremo comunque sempre qui a fare il tifo per voi, comunque finisca!».