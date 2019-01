'Amnistia per C.Battisti', modificata targa piazza a Foggia

(ANSA) - BARI, 16 GEN - Una scritta 'Amnistia per C. Battisti' è stata realizzata la scorsa notte a Foggia da ignoti che hanno imbrattato e modificato con una bomboletta spray la targa della piazza che a Foggia è intitolata al patriota Cesare Battisti, in pieno centro. Con un riferimento a Cesare Battisti, il terrorista arrestato nei giorni scorsi dopo 37 anni di latitanza, la targa è stata modificata sovrapponendo alla parola piazza la scritta 'Amnistia per', lasciando scoperto solo C. Battisti. Personale del Comune è al lavoro per cancellare la scritta. Le indagini per individuare i responsabili sono state affidate ai carabinieri che stanno visionando le immagini delle telecamere a circuito chiuso della zona.(ANSA).