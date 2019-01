Clochard ucciso a Roma: fermata automobilista pirata

(ANSA) - ROMA, 16 GEN - Rintracciata e fermata dalla polizia locale la donna alla guida dell'auto che lo scorso 7 gennaio a Corso d'Italia, travolse e uccise Nereo Murari, il senza fissa dimora di origine veronese, amato e rispettato da tutto il quartiere. Si tratta di una donna italiana di 56 anni. La polizia locale del Gruppo Parioli ha rintracciato la donna e si è proceduto al fermo. Nei suoi confronti ci sarebbero "fondati indizi di colpevolezza". E' stato individuato il modello della macchina, una Smart di colore scuro, e il luogo in cui è stata fermata, ossia in via Toscana, poco distante dal punto dell'investimento. La 56enne è accusata di omicidio stradale, con fuga ed omissione di soccorso. "Ho sentito che qualcosa era finita sull'auto, ma non pensavo fosse una persona", ha riferito la donna agli inquirenti.