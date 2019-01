Tav: Mulè (Fi), no a opera significa isolare Italia

(ANSA) - ROMA, 16 GEN - "L'ex commissario alla Torino-Lione, Paolo Foietta, sta dando in Parlamento una lezione di verità sulla Tav: dati, numeri e fatti che smentiscono le fake news diffuse dai 5 Stelle. Rimangiarsi i trattati sulla Tav come vorrebbero i grillini comporterebbe per l'Italia il pagamento di centinaia di milioni di risarcimenti per la violazione dei patti". Così, in una nota, il deputato e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato, Giorgio Mulè. "Falso che la Tav costerà 20 miliardi - aggiunge - è una gigantesca fake news: fare la Tav costa meno di 3 miliardi, non fare la Tav costa fino a 5 miliardi. Non solo: Falso che non ci siano le merci da portare sulla Tav. Il valore dell'interscambio economico tra Italia ed Europa è di oltre 200 miliardi. Quindi, basta fake news targate 5 Stelle, dire 'no' alla Tav significa isolare l'Italia".