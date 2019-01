Brexit: stampa Gb unanime, disfatta May storica e umiliante

(ANSA) - LONDRA, 16 GEN - "Storica" e "umiliante": è unanime la stampa britannica nella scelta degli aggettivi per descrivere a caratteri cubitali la disfatta subita ieri alla Camera dei Comuni dalla premier Theresa May e dal governo Tory sull'accordo di divorzio dall'Ue raggiunto con Bruxelles a novembre. "Un'umiliazione completa", titola il Daily Telegraph, giornale filo-conservatore vicino sul dossier Brexit all'ala dei ribelli euroscettici più oltranzisti. "May subisce una storica sconfitta, mentre i Tories si rivoltano contro di lei", fa eco il progressista Guardian. Analogo il titolo del Times, mentre I (giornale low cost nato a suo tempo da una costola dell'Independent) unisce i due concetti e sentenzia, sopra un'immagine del voto provato della May: "Umiliazione storica". Fra i tabloid, il Daily Mail - schieratosi di recente per l'accordo sulla Brexit negoziato dalla premier - nota come May debba ora "combattere per sopravvivere". Mentre l'Express gioca con il suo cognome e scrive: "DisMay", in inglese "sgomento".