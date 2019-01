Dl semplificazioni: Lega-M5S, sanatoria canoni spiagge

(ANSA) - ROMA, 16 GEN - Sanatoria di 2 anni (o fino a data da destinarsi) per la riscossione dei canoni delle spiagge oggetto di contenzioso. E' quanto Lega e M5S chiedono di inserire nel dl semplificazioni. Per la Lega la riscossione coattiva dei canoni e "i procedimenti amministrativi per rilascio, sospensione, revoca e decadenza" delle concessioni derivanti da contenzioso pendente al 29 novembre 2018 devono essere sospesi sino al 29 novembre 2020. I 5S chiedono invece la stessa sospensione "fino alla generale revisione del sistema delle concessioni". La norma non vale per i procedimenti penali.