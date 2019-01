Truffe agli anziani per 400 mila euro, arresti

(ANSA) - TERNI, 16 GEN - Ha coinvolto l'Umbria, dove l'indagine è partita dopo un colpo consumato nel centro di Terni, ma anche Lazio, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Campania e Calabria, l'operazione dei carabinieri del comando provinciale ternano che ha portato all'arresto di otto persone residenti a Napoli - sei in carcere e due ai domiciliari - e alla denuncia di altre due per una presunta associazione a delinquere finalizzata a commettere truffe aggravate ai danni di anziani con il cosiddetto metodo del "finto" maresciallo o avvocato". Sono circa 300 quelle accertate dai militari, per un totale di 400 mila euro di 'profitto', messe a segno dalla banda. Gli indagati, consultando gli elenchi telefonici sul web reperivano nominativi e relativi numeri di persone alle quali gli interlocutori rappresentavano un falso e grave incidente stradale in cui era rimasto coinvolto un parente della vittima. Con denaro o preziosi da consegnare ad un 'esattore' in zona, per evitare "gravi conseguenze giudiziarie".